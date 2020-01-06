Leicester City, Merih Demiral için fiyat arttırdı

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü milli takımın ardından İngiltere’de de bir araya gelebilir! İtalyan Corriere Dello Sport gazetesi, Merih için Leicester City’nin baskı yaptığını ve ilk tekliften sonra fiyat yükselttiğini yazdı. Juventus’un oynadığı son 4 resmi maçta da sahaya ilk 11’de çıkıp başarılı performans sergileyen milli yıldızımız, De Ligt ile girdiği forma yarışında öne geçti. Leicester City’nin teklifi 30 milyon Euro’dan 40 milyon Euro’ya çıktığı yazılırken, Juventus ise 21 yaşındaki oyuncuyu satmak istemiyor.

BRENDAN RODGERS YALANLAMADI

İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers da Merih Demiral iddialarını yalanlamadı! Kuzey İrlandalı teknik adam, “Bu transfer penceresinde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve deneyeceğiz. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz. Sezonun bu aşamasında tüm iddialar ortada. O yetenekli bir futbolcu. Eklenecek başka bir şey yok” açıklamasını yaptı.

Juventus’un Sassuolo’dan sezon başında 15 milyon Euro bedelle transfer ettiği Merih Demiral’ın siyah-beyazlılar ise 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.