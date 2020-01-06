SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul Üniversitesi geri adım attı!
Koita bedavaya Fenerbahçe’ye önerildi!
Süper Lig

Koita bedavaya Fenerbahçe’ye önerildi!

Kasımpaşa’yla ilişkisini kesecek olan 29 yaşındaki Fransız futbolcunun menajeri sarı-lacivertli yönetimle temasa geçti. Şartlar uyarsa transfer bedelsiz gerçekleşebilir

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 6 Ocak 2020 09:43

FFP kriterleri ve TFF'deki limitler nedeniyle zor durumda olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa'da gönderilmesi gündemde olan Fode Koita'nın menajeri Bernard Collignon, sarı-lacivertli kulüple temasa geçti ve futbolcusunu önerdi. Kanat forvet ve santrfor oynayabilen Koita, Kasımpaşa'yla ilişkisini keserse boşa çıkacak. Fener, bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirme imkânına sahip olacak. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız hücum oyuncusunun menajerine bu öneri karşılığında henüz yanıt vermedi.

4 YILDIR PAŞA'DA

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da onayını alması ve şartların uygun olması durumunda Koita'yla ilgili girişimler başlayacak. 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Fransız yıldız, ligde 75 maçta 15 gol kaydetti. Koita, bu sezon ise 12 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.

Son güncelleme 09:43 | 6 Ocak 2020
Fenerbahçe Fode Koita Kasımpaşa Sercan Hamzaoğlu transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ