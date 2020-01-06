Jose Mourinho FA Cup topunu eleştirdi!

FA Cup’ın 3. turunda Middlesbrough ile 1-1 berabere kalan ve kendi sahasında rakibiyle tekrar maçı oynayacak olan Tottenham’da teknik direktör Jose Mourinho, kupanın resmi topuna eleştiri getirdi. Portekizli çalıştırıcı, FA Cup maçlarının oynandığı topu “Plaj topu” gibi olduğunu belirtip “Çok hafif” yorumunu yaptı.

Maçtan sonra konuşan Mourinho, “Ben maç topu plaj topu gibi ve çok hafif. Oyunculara hiçbir yardımı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bizim berabere kalmamıza bahane değil” dedi.

İngiliz basınında topla ilgili verilen bilgilerde, her türli hava koşuluna uygun olan maç topu “Hyperseam teknolojisi” sayesinde hiçbir şekilde su almıyor.

Tottenham ile Middlesbrouh 14 Ocak Salı günü Tottenham Hotspur Stadyumu’nda yeniden karşılaşacak.