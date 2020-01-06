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Jose Mourinho FA Cup topunu eleştirdi!
İngiltere Premier Lig

Jose Mourinho FA Cup topunu eleştirdi!

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, FA Cup maçlarında kullanılan maç topuna eleştiri getirdi.

SKOR DIŞ HABER 6 Ocak 2020 16:46

FA Cup’ın 3. turunda Middlesbrough ile 1-1 berabere kalan ve kendi sahasında rakibiyle tekrar maçı oynayacak olan Tottenham’da teknik direktör Jose Mourinho, kupanın resmi topuna eleştiri getirdi. Portekizli çalıştırıcı, FA Cup maçlarının oynandığı topu “Plaj topu” gibi olduğunu belirtip “Çok hafif” yorumunu yaptı.

Maçtan sonra konuşan Mourinho, “Ben maç topu plaj topu gibi ve çok hafif. Oyunculara hiçbir yardımı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bizim berabere kalmamıza bahane değil” dedi.

İngiliz basınında topla ilgili verilen bilgilerde, her türli hava koşuluna uygun olan maç topu “Hyperseam teknolojisi” sayesinde hiçbir şekilde su almıyor.

Tottenham ile Middlesbrouh 14 Ocak Salı günü Tottenham Hotspur Stadyumu’nda yeniden karşılaşacak.

Fotoğraf – Reuters

Son güncelleme 17:12 | 6 Ocak 2020
fa cup jose mourinho Middlesbrough Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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