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Golf turnuvasının geliri diyabet hastası çocuğa bağışlandı
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Golf turnuvasının geliri diyabet hastası çocuğa bağışlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Mahmud Var anısına golf turnuvası düzenlendi. Turnuvadan elde edilen gelir, diyabet hastası bir çocuğa bağışlandı.

6 Ocak 2020 17:56

Taurus Golf Kulübü tarafından 3 yıl önce yaşamını yitiren TUI Hotels And Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var anısına düzenlenen 3’üncü Golf Turnuvası, hafta sonu Belek turizm merkezinde yapıldı. Bir gün süren turnuvaya Taurus Golf Kulübü oyuncuları katıldı.

Turnuvada A kategorisinde Ahmet Çağıl birinci olurken, Ercan Çek ikinci, Selim Coşkunkan ise üçüncü oldu. B kategorisinde Kristina Özsoy birinciliği, Süleyman Akay ikinciliği, Birol Uygurlu üçüncülüğü elde etti. Gros kategorisinde ise Recep Turan, Longest Drive kategorisinde de Şehmuz Işık birinci oldular. Dereceye girenlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

GELİRİ DİYABET HASTASI ÇOCUĞA…

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, “Mahmud Var anısına bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz bu turnuvada her zaman olduğu gibi bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Turnuvanın gelirini diyabet hastası bir çocuğa bağışlayacağız” dedi.

Son güncelleme 17:56 | 6 Ocak 2020
golf
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