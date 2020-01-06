Genç Sultanlar Sözcü’ye konuştu! ‘Bu kez sevinç gözyaşı olsun…’

Devrim Demirel – SÖZCÜ / A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinin en önemli sınavlarından birini bu hafta verecek. Filenin Sultanları, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliğinde yarın başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde sahne alacak. Avrupa ikincisi apoletiyle elemelerde yer alacak Ay-Yıldızlılar, B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. A Grubu'nda ise ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan mücadele edecek. Bu zorlu turnuva öncesi takımımızın iki genç yıldızı Hande Baladın ve Ebrar Karakurt, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı.

HANDE BALADIN

Ankara’da ki Avrupa Şampiyonası büyük tecrübe oldu. İkincilik gurur verici ama elimize geçen şampiyonluk fırsatını son anda kaçırdık ve üzüldük. Ders aldığımızı düşünüyorum. Umarım yine final sendromu yaşamayız.

Ben bir önceki olimpiyat elemelerinde de kadrodaydım. Ankara'da İtalya'ya yenilmiş Rio'ya gidememiştik. O üzüntüyü, o gözyaşlarını unutamıyorum. Umarım bu kez sevinç gözyaşları dökeriz.

Olimpiyat her sporcunun hayali. Bir voleybolcu için de zirve noktası. Gidersek hem Türk voleybolunu hem de Türk kadınını temsil edeceğiz. Bu yüzden önemi büyük.

Her maç önemli ama en kritik sınav Belçika olacak. Kaderimizi belirleyecek.

Çaprazdan Polonya ve Hollanda gelecek diye düşünüyorum. Hollanda'ya Ankara'da set vermemiştik. Bize özel olarak hazırlanacaklardır. İyi konsantre olmalıyız.

EBRAR KARAKURT

Harika geçen Avrupa Şampiyonası sonrası yeniden bir aradayız. Milli formayı giymek, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan bu yana hayalimdi. Gidebilirsek Tokyo benim için zirve noktası olacak. Olimpik sporcu olmak istiyorum.

Elemelerde şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracak güce sahibiz. Avrupa Şampiyonası'da favori değildik ama altın madalyayı kaçırdık. Hollanda'da finalde kaybetmek istemiyoruz.

Bence en kritik maç Hırvatistan olacak. Gruptaki son maç. Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda hafife almış, 3-2 yenmiştik. İyi konsantre olmak lazım.

Grup da turnuva da çok dengeli. Her takım savaşacak. Hollanda'daki Türk vatandaşlarından destek bekliyoruz. Özellikle muhtemel Hollanda maçında.