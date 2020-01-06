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Crystal Palace Cenk Tosun’u istiyor!
İngiltere Premier Lig

Crystal Palace Cenk Tosun’u istiyor!

Beşiktaş'tan transfer olduğu Everton'da fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'a Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'nin talip olduğu iddia edildi.

6 Ocak 2020 08:23

İngiltere’nin Everton kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyan Milli futbolcumuz Cenk Tosun ile ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail’in haberine göre İngiltere’de ‘Kartallar’ lakaplı Crystal Palace’ın Everton’da ilk 11’de düşünülmeyen Cenk Tosun’u hedef olarak seçti. Takımda Calvert-Lewin, Richarlison ve Moise Kean ile forma rekabetinde olan Cenk’in yerine Chelsea’den Michy Batshuayi’nin transfer edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Everton’un Cenk’in sürekli oynamak istemesi sebebiyle Crystal Palace’a kiralanması için görüşmelere başlayabileceği vurgulandı. Haberin devamında, Everton’un Cenk Tosun’un haftalık 110 bin poundluk maaş yükünü bu şekilde Crystal Palace’a devredebileceği kaydedildi.

Bu sezon forma bulduğu 8 maçın 2’sine ilk 11 başlayan Cenk Tosun’un ligde 1 golü bulunuyor.

Son güncelleme 08:23 | 6 Ocak 2020
Cenk Tosun everton transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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