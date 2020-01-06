Crystal Palace Cenk Tosun’u istiyor!

İngiltere’nin Everton kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyan Milli futbolcumuz Cenk Tosun ile ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail’in haberine göre İngiltere’de ‘Kartallar’ lakaplı Crystal Palace’ın Everton’da ilk 11’de düşünülmeyen Cenk Tosun’u hedef olarak seçti. Takımda Calvert-Lewin, Richarlison ve Moise Kean ile forma rekabetinde olan Cenk’in yerine Chelsea’den Michy Batshuayi’nin transfer edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Everton’un Cenk’in sürekli oynamak istemesi sebebiyle Crystal Palace’a kiralanması için görüşmelere başlayabileceği vurgulandı. Haberin devamında, Everton’un Cenk Tosun’un haftalık 110 bin poundluk maaş yükünü bu şekilde Crystal Palace’a devredebileceği kaydedildi.

Bu sezon forma bulduğu 8 maçın 2’sine ilk 11 başlayan Cenk Tosun’un ligde 1 golü bulunuyor.