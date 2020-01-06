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Conor McGregor’den olay sözler! ‘Kaybetmeyi göze alamıyor. Titriyor, korkuyor’
Boks

Conor McGregor’den olay sözler! ‘Kaybetmeyi göze alamıyor. Titriyor, korkuyor’

Dünyaca ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, kendisini nakavt eden Khabib Nurmagomedov'un rövanş karşılaşmasına korktuğu için çıkmak istemediğini söyledi.

SKOR DIŞ HABER 6 Ocak 2020 12:48

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor Khabib Nurmagomedov’un kendisinden korktuğu için rövanş maçına çıkmak istemediğini söyledi. McGregor, Youtube’da katıldığı bir programda Khabib Nurmagomedov ile ilgili şu sözleri kullandı: “Resmen titriyor. Rövanş istemiyor. Bunu görmezden geliyor. Herkes istiyor ama o istemiyor. Kaybetmeyi göze alamıyor. Korkuyor hepsi bu. UFC, Dana White (UFC Başkanı), Hepimiz rövanşı istiyoruz. Ne yaparsa yapsın saklanamaz.”

(İrlandalı dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Conor McGregor, sinirlerine hakim olamayarak rakiplerinin bulunduğu otobüse saldırınca, ABD’nin New York kentinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ünlü boksör Floyd Mayweather ile yaptığı maç büyük ilgi gören ve kaybetmesine karşın bu müsabaka sonucu 100 milyon dolar kazanan Conor McGregor, bir anda dünyanın en fazla kazanan sporcuları listesine adını yazdırmıştı. FOTO: DepoPhotos)

8 Ekim 2018'de UFC hafif sıklet maçında Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor’u 4. raunt sonunda yenmişti. Bilindiği gibi McGregor ile Khabib Nurmagomedov’un UFC mücadelesi öncesi, esnası ve sonrasında nefesleri kesmişti. Maçtan önce McGregor’un tüm tahriklerine rağmen sahada konuşacağını söyleyen Khabib, rakibini nakavtla mağlup etmiş ve maç sonunda da kafesten çıkıp İrlandalı dövüşçünün ekibine saldırmıştı.

MCGREGOR UFC’YE GERİ DÖNÜYOR

Cezası biten ve ringlere dönmeye hazırlanan 31 yaşındaki Conor McGregor 18 Ocak 2020'de Donald Cerrone ile Las Vegas T-Mobile Arena’da yapacağı dövüşle sahneye çıkacak. Karşılaşma, üzerine yapılan bahisler ve tarafların kazanacağı ücretlerle uzun süredir konuşuluyor.

(FOTO: DepoPhotos)

 

Son güncelleme 13:42 | 6 Ocak 2020
Conor McGregor dövüş Khabib Nurmagomedov
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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