Çılgın Türkler! Değerleri 2-3 kat arttı…

Avrupa’da forma giyen futbolcularımız değer artışlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ara transferde İngiliz kulüplerinin gündemine gelen Cengiz Ünder ve Merih Demiral fiyatlarını yaklaşık 3'e katladı. Alanyaspor'dan 6.5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya giden Merih ardından 18 milyona Juventus'a transfer oldu. 21 yaşındaki genç stoperin fiyatını 60 milyon Euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar, teklifleri reddetti. Çağlar Söyüncü de devlerin radarında.

CENGİZ 40 MİLYONA ULAŞTI

Yurtdışında forma giyen milli yıldızların değeri kısa sürede 90.9 milyon Euro'dan 242.4 milyon Euro'ya yükseldi. Bu değer artışında en önemli etkenlerden biri de Cengiz Ünder. Milli takımımızın genç kanat oyuncusu 2017'de 14.25 milyon Euro'ya Roma'ya gitmişti. Son dönemde sarı-kırmızılılarda forma bulmakta zorlanan 22 yaşındaki futbolcu için son olarak Everton'ın 40 milyon Euro önerdiği İngiliz basınında yer aldı.

ZEKİ'DEN İNANILMAZ ÇIKIŞ

2016'DA Bursaspor'dan İstanbulspor'a 1.25 milyon Euro'ya giden Zeki Çelik'i, Süper Lig ekiplerinden önce Fransız ekibi Lille, 2018'de 2.5 milyon Euro'ya kaptı. Fransız temsilcisinde sağ bekin vazgeçilmez ismi haline gelen 22 yaşındaki futbolcumuzun mevcut piyasa değeri 20 milyon Euro'ya fırladı. Milan ve Tottenham'ın Zeki için bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

OZAN 1 YILDA UÇTU

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya giden Ozan Kabak ardından 15 milyon Euro'ya bir diğer Alman ekibi Schalke'ye transfer oldu. Mavi-beyazlılarda sezonun ilk yarısında 12 maçta 3 gol, 1 asistle dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcunun değeri bir yılda iki katına yükseldi: 22 milyon Euro. Kasım ve aralık aylarında takımının en iyi oyuncusu ödülünü alan Ozan'ın adı Bayern Münih ile anılıyor.