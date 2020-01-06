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İtalya Serie A

Beşiktaş için golcü iddiası Fernando Llorente!

Ligin ikinci yarısında kadrosunu golcü bir futbolcu ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta İspanyol forvet Fernando Llorente gündeme geldi. İtalyan basını siyah beyazlıların Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 6 Ocak 2020 11:47

Süper Lig’de ara transfer sezonunun resmen başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanırken Beşiktaş’tan sürpriz bir hamle geldi. Santrafor bölgesini güçlendirmeye hazırlanan siyah beyazlılar İspanyol golcü Fernando Llorente’yi listesine aldı.

KALINIC’I DÜNÜYORDU ANCAK

İtalyan medyasından areanapoli.it sitesinin iddiasına göre Burak Yılmaz’ın yanına kaliteli bir isim arayışında olan Beşiktaş’ta Fernando Llorente ismi gündeme geldi. Haberde Beşiktaş’ın Roma’lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak “İstanbul kulübü, Kalinic’i kadrosuna katmayı düşünüyordu ancak Roma, onu bırakmak istemeyince Napolili Llorente için harekete geçmeye karar verdiler” ifadeleri yer aldı.

Napoli’de 2.5 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki Llorente’nin Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon Euro talep edebileceğine ifade edildi. Bu sezon İtalyan ekibinde 19 maça çıkıp sadece 3’üne ilk 11’de başlayan yıldız forvet, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 11:51 | 6 Ocak 2020
beşiktaş italya İtalya Serie A kalinic Napoli süper lig transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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