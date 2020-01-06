Beşiktaş için golcü iddiası Fernando Llorente!

Süper Lig’de ara transfer sezonunun resmen başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanırken Beşiktaş’tan sürpriz bir hamle geldi. Santrafor bölgesini güçlendirmeye hazırlanan siyah beyazlılar İspanyol golcü Fernando Llorente’yi listesine aldı.

KALINIC’I DÜNÜYORDU ANCAK

İtalyan medyasından areanapoli.it sitesinin iddiasına göre Burak Yılmaz’ın yanına kaliteli bir isim arayışında olan Beşiktaş’ta Fernando Llorente ismi gündeme geldi. Haberde Beşiktaş’ın Roma’lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak “İstanbul kulübü, Kalinic’i kadrosuna katmayı düşünüyordu ancak Roma, onu bırakmak istemeyince Napolili Llorente için harekete geçmeye karar verdiler” ifadeleri yer aldı.

Napoli’de 2.5 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki Llorente’nin Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon Euro talep edebileceğine ifade edildi. Bu sezon İtalyan ekibinde 19 maça çıkıp sadece 3’üne ilk 11’de başlayan yıldız forvet, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.