Antalyaspor Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktörlüğe getirilen Tamer Tuna sözleşme imzaladı. Tuna, Antalya Stadyumu’ndaki törende kendisini kırmızı beyazlı renklere 1.5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı. Teknik direktör Tamer Tuna basın toplantısında ekibiyle uzun tecrübelere sahip olduklarını ve Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını söyledi. Antalyaspor’un bu sezon üçüncü teknik direktörü olduğuna dikkati çeken Tuna, “Teknik adam değişikliği üzüntü verici. Kendi hedefim olmadan bir şey yapılamayacağı düşüncesiyle yeni bir sayfa açtım. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz yerde olacağız. Bunları birlikte göreceğiz. Takımıma güvenimiz tam. Neler yapabileceğimizi bilerek buradayız. Hepimiz adına iyi bir sezon olacak” diye konuştu.

4.5 SEZONDA 6 MİLYON 152 BİN EURO KAZANDI

Ayrılacak isimleri duyuran Tuna, “Tarık Çamdal, Sissoko ve Gelson Dala ile yollarımız ayrıldı” açıklamasını yaptı. Kapma götürülmeyecek olan Tarık Çamdal 4 senelik Galatasaray macerasının ardından Antalyaspor’da da tutunamadı.

2014’de 4.75 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Tarık Çamdal’ın sözleşmesi ve performansı uzun süre spor kamuoyunu meşgul etmişti. 2 sezon sonra Eskişehirspor’a kiralanan Çamdal’ın sözleşmesi Ocak 2019’da tek taraflı olarak fesh edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu 4,5 sezonda Galatasaray’dan toplamda 6 milyon 152 bin Euro kazandı. Tarık, bu sezon Antalyaspor’da 6 maçta 456 dakika oynadı. (DHA)