Zlatan Ibrahimovic heykeli yerle bir oldu!

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’in Malmö’deki heykeline yapılan saldırıların sonuncusunda heykel tamamen yerle bir oldu.

Yaklaşık 3 ay önce eski takımı Malmö’nün stadının önüne heykeli dikilen 38 yaşındaki forvet, Malmö’nün ezeli rakibi Hammarby’nin hisselerinden alınca büyük tepki çekmişti.

Birçok kez saldırıya uğrayan ve yakılmaya çalışılan heykel, beşinci saldırının ardından yerle bir oldu.

Ayakları kısmen kesilen ve devrilen heykel sabah saatlerinde olduğu yerden tamamen kaldırıldı.

9 Ekim’de açılışı yapılan 3,5 metrelik bronz heykelin yerinin değiştirilmesi için halkın yoğun talebi var.