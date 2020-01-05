SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP'li belediyenin işten attığı öğretmeni intihara sürükleyen süreçte yaşadıkları ortaya çıktı
Zlatan Ibrahimovic heykeli yerle bir oldu!
Diğer Ligler

Zlatan Ibrahimovic heykeli yerle bir oldu!

İtalya takımlarından Milan'a transfer olan 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in ülkesi İsveç'teki heykeli 5. saldırının ardından tamamen yıkıldı.

SKOR DIŞ HABER 5 Ocak 2020 15:25

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’in Malmö’deki heykeline yapılan saldırıların sonuncusunda heykel tamamen yerle bir oldu.

Yaklaşık 3 ay önce eski takımı Malmö’nün stadının önüne heykeli dikilen 38 yaşındaki forvet, Malmö’nün ezeli rakibi Hammarby’nin hisselerinden alınca büyük tepki çekmişti.

Birçok kez saldırıya uğrayan ve yakılmaya çalışılan heykel, beşinci saldırının ardından yerle bir oldu.

Ayakları kısmen kesilen ve devrilen heykel sabah saatlerinde olduğu yerden tamamen kaldırıldı.

9 Ekim’de açılışı yapılan 3,5 metrelik bronz heykelin yerinin değiştirilmesi için halkın yoğun talebi var.

Son güncelleme 15:37 | 5 Ocak 2020
malmö Zlatan Ibrahimovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ