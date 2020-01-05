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SON DAKİKA | Medipol Başakşehir’den Arda Turan kararı!
Süper Lig

SON DAKİKA | Medipol Başakşehir’den Arda Turan kararı!

Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Medipol Başakşehir'in Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosuna dahil edilmedi.

5 Ocak 2020 13:52

Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Başakşehir’de ikinci devre hazırlıkları başlıyor.

Bugün Antalya’ya giden turuncu-lacivertliler, yarın akşam çalışmalara başlayacak. İstanbul ekibinde, transfer dönemi için adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, kadroya dahil edilmedi.

Tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa müsabakasından önce arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürülmüştü.

Başakşehir’in Barcelona’dan bu sezon sonuna kadar kiraladığı Arda Turan, bu sezon oynadığı 12 maçta skora hiç katkı yapamadı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz daha önce Arda Turan ile ilgili yaptığı açıklamada tecrübeli isimle ilgileri olmadığını ifade etmişti.

Son güncelleme 14:30 | 5 Ocak 2020
arda turan Medipol Başakşehir
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OGP
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