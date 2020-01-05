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Süper Lig

Onyekuru ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da devre arası çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gün içerisinde açıkladığı yeni transferi Henry Onyekuru da antrenmanda yer aldı.

5 Ocak 2020 20:20

Galatasaray, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda yeni transfer Henry Onyekuru da yer aldı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra top sürme, geniş alanda takım halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken daha sonra özel program dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan antrenmanda Emre Mor izinli olduğu için yer almadı. Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına yarın çift antrenman yaparak sürdürecek.

05 Ocak 2020 Galatasaray, Henry Onyekuru transferini açıkladı! Son dakika gelişmesi... Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Henry Onyekuru`nun Monaco`dan transfer edildiğini resmen duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:20 | 5 Ocak 2020
galatasaray Henry Onyekuru süper lig
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