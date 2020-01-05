NBA’de geceye damga vuran an! Sexton, Kevin Love’ı çıldırttı! Cedi’ye şok pas…

NBA’de milli basketbolcumuz Cedi Osman’nın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ta Kevin Love ve Collin Sexton arasında yaşananlar dün gecenin konusu oldu.

Sahasında Oklahoma City Thunder ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, mücadeleyi 121-106 kaybederken takımın iki yıldız ismi arasında yaşanan tartışma şok etkisi yarattı.

İkinci çeyreğin son pozisyonunda Sexton topu elinde çok fazla tutunca Kevin Love sinirlerine hakim olamadı. Ellerini havaya kaldıran yıldız isim Sexton’ın yanına giderek topu aldı ve sert bir şekilde Cedi Osman’a pas verdi.

Kevin Love’dan takım arkadaşı Sexton’a; ‘Ver şu topu birader ya…’pic.twitter.com/mhi45HQjPM — SKOR (@SozcuSkor) January 5, 2020

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Love, “Takım arkadaşlarımı seviyorum” yazılı bir not paylaşarak Sexton ile olan bir fotoğrafını paylaşırken takımın koçu Keilein de pozisyon hakkında açıklama yaptı.

Hatanın kendisinde olduğunu söyleyen koç, “Sexton’a topu tutmasını ben söyledim. Love’ın ters eşleşmesini göremedik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli basketbolcumuz Cedi Osman 35 dakika süre aldığı maçta 22 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.