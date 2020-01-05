Mühendislik harikası!

Sezona başlarken bu kadro 12 kişiydi. Kamplar, hazırlık maçları derken Rıza Çalımbay'ın mühendislikteki başarısı ortaya çıktı. Abartılı rakamlar ile yapılmayan yabancı oyuncu transferleri ve takımın çok çabuk kaynaşması. Bu başarı, yönetim kurulu ve teknik direktörün birlikte ortaya çıkardığı bir model. 17 maç, 37 puan, atılan 35 gol. Bu başarı tesadüf değil. Ayakta alkışlıyorum Sivasspor'u.

“Genç teknik direktörler” diye başlayan makaleler vardır, ülkemde. Buna bir ilave yapmak istiyorum: Ustalık dönemine geçmiş hocalar. Okan Buruk, listede ilk sırada. Oynattığı atak futbol ve maç içi müdahaleleri mükemmel. Başakşehir'in kaliteli kadrosu ve teknik direktörün işine karışmayan yönetim yapısı, bu takımı ligin ikinci devresinde de şampiyonluk yarışından koparmayacak.

Ünal Karaman gitti değişim nasıl olacak?

Trabzonspor’da Ünal Karaman ile yolların ayrılması ikinci yarıda takımı nasıl etkiler, ben sadece buna bakıyorum. Süper Lig tarihinde ortalama 25 maça çıkan teknik direktörler arasında gol ortalaması en yüksek isimdi Karaman. 10 yıl önce bugün 42 puan toplamıştı bordo-mavililer. Bu sezonun ilk yarısında yine en fazla puanı topladı. Takımın en iyi düşünen golcüsü Sörloth şov yaptı. Takımın oynadığı dikine futbol ve oyun içi temposunu zevkle izledik. Şimdi değişim var. Sancılı mı, sancısız mı? Merak ediyorum.

Fener'in sorunu dışarıda!

Kurgu içindeydi Ersun Yanal. Alınan oyuncular, gidenler… Karar mekanizmasının başında o vardı yanılmıyorsam. Onun yarattığı takım, Kadıköy'de yine zorlanmadı. Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük problemi, deplasmanlardaki futbolu ve istikrarsız görünümü. Şampiyonluk için seri galibiyetler kategorisine geçmek gerekiyor bir de. Mali borç tablosu 10 gün içinde halledilirse, sol savunma, iki yönlü bir orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'yi çok kuvvetlendirir. Bir de maçlar bittikten sonra nefes alın, bir kahve için Ersun Hocam. Siz bilime çok inanırsınız. Bedeninizdeki adrenalin normal seviyeye iner; siz biz, herkes rahatlar.

Beşiktaş'ın işi kolay değil

Abdullah Avcı; mali tablo, kongre derken, belki de hayatında ilk kez böyle çalkantılı şartlar altında çalıştı. Gelen oyuncular malumunuz! Sezona Avcı'nın kafasındaki sistemle başlayan Beşiktaş, aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzdü. Sonra galibiyet serisi. Avcı sistemi oturttu gibi gözükse de son haftalarda yine bocaladı takım. En büyük sorun şu: Kadro çok genç değil, orta saha konfor yaratamıyor. Burak gibi bir santrfor etkisiz gözüktü. Hata Burak'ta değil; yine koşularını yapıyor ama ona top atabilecek kapasite oluşamadı. İtalya'da zorluk düzeyi yüksek çok maç oynamış Ljajic kendini toparlamalı. Avcı'nın meseleleri süzgeçten geçirip çözüm arayacağı kanaatindeyim. Çözüm olur mu? Bu tabloda hiç de kolay değil.

Galatasaray başarısız

Fatih Terim, elindeki bütçe ve FFP protokolü ile sezona başladı. Kadronun piyasa değeri 122.65 milyon Euro ile en yüksek seviyede. Fakat başka bir problem ortaya çıktı: Yaş ortalaması 28.1. Bu tablo iyi sinyal değil. Gençleştirme operasyonu kapıyı çalıyor. Gerçek, puan tablosunda yazıyor: 7. sıra ve 17 maçta 27 puan. Bu, başarı değil. Oyuncu satıp oyuncu alma maddesi, büyük dezavantaj Terim için. Bunu kaç oyuncu ile gerçekleştirebilirsiniz? Pres yapan, savunmanın arkasına atılacak toplara, iyi koşu yapan oyuncular arıyor Fatih Terim. Ocak ayında bu tip oyuncu bulmak, büyük mucize olur. Bulur ve yine aynı sonuçları alırsa başarısızlığın mazereti olmaz.

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