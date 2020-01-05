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Kayserispor’da transfer harekatı! Başkan Berna Gözbaşı açıkladı…
Süper Lig

Kayserispor’da transfer harekatı! Başkan Berna Gözbaşı açıkladı…

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağını söyledi.

5 Ocak 2020 16:37

Süper Lig ikinci yarısı için kamp çalışmasını Antalya’da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, transfere hız verecek.

Yarın Antalya’ya giderek takımın kamp yaptığı otele varacak olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaşmaya vardıkları oyuncular ile sözleşme yapacaklarını söyledi.

Basında yeralan isimler ile ilgilerinin olmadığını ifade eden Başkan Gözbaşı, “Rodney Antwi, Donis Advijaj veya Orkan Çınar ile ilgili bir anlaşmamız yok. Bunların dışında el sıkıştığımız oyuncular var. Pazartesi’den itibaren tam anlaşmaya vardıktan sonra isimlerini birbir açıklayacağım. Yarın hocamız da Antalya’ya giderek kampa katılacak” dedi.

Başkan Gözbaşı, “Sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz.. Taraftarımız rahat olsun. Bu takıma fayda sağlayacak isimler ile anlaşacağız” cümleleri kurdu.

Son güncelleme 16:37 | 5 Ocak 2020
Berna Gözbaşı Hes Kablo Kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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