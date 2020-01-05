SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani'ye 'şehit' dedi mi?
İtalyanlar yazdı! ‘Merih Demiral’a dokunulamaz!’
İtalya Serie A

İtalyanlar yazdı! ‘Merih Demiral’a dokunulamaz!’

İtalyan basını, İtalyan devi Juventus'un gelen tüm teklifleri reddettiğini ve 2. yarıda Merih Demiral'a daha fazla şans verme kararı aldığını yazdı.

5 Ocak 2020 11:29

Ara transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacağı ilk günlerden belli olan Juventus’ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral, bugün de İtalya’da manşetleri süsledi.

Juventus’a yakınlığıyla bilinen Tuttosport, ana manşetinde Demiral’a yer verirken, “Demiral’a dokunulamaz” başlığını kullandı ve 21 yaşındaki oyuncunun gelen tekliflere rağmen takımda kalacağının altını çizdi.

Torino ekibinin, ilk yarıda taraftarların da güvenini kazanan Merih Demiral’a 2. yarıda daha çok süre vereceği vurgulandı.

40 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKILDI

Öte yandan Corriere dello Sport Gazetesi ise, Merih Demiral için Leicester City’nin 40 milyon euroya kadar çıktığını ve Juventus’un buna rağmen ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

De Ligt’ten formayı aldıktan sonra vermeyen Merih, bu sezon Juventus’ta 4 resmi maça çıkıp, 1 kez de ağları sarstı.

Son güncelleme 12:00 | 5 Ocak 2020
italya juventus Merih Demiral transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ