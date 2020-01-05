Hidayet Türkoğlu Shane Larkin için müjdeyi verdi; ‘O da çok istiyor’

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes’in Birleşik Amerikalı yıldızı Shane Larkin konusunda TRT Spor’da yayınlanan Ajans saati programında açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Türk pasaportu çıkacak.

Hidayet Türkoğlu merakla beklenen Shane Larkin’in Türk vatandaşlığına geçmesi konusunda girişimlerin başladığı müjdesini verdi. Türkoğlu’nun açıklamaları şu şekilde;

LARKIN’E TEŞEKKÜR EDERİZ

“Cumhurbaşkanımızın her sözü bizim için emirdir. Zaten gerekli görüşmeleri yapıyorduk. Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye’ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin’i milli forma ile görürüz. Gerekli adımlar atılacaktır. Shane Larkin şu ana kadar ay yıldız için kullandığı sözler için teşekkür ederiz. Milli takım formasını giymek istemesi de bizi gururlandırıyor”

LARKIN DE TÜRK OLMAK İSTİYOR

“Larkin’i Türk yapma konusunda gerekli adımlar atılacaktır, böyle bir oyuncunun kadroda olmasını herkes ister. Larkin de istiyor. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böyle girişimler bulunmamıştık, havada kalıyordu. Bu biraz ciddiye bindi. Euroleague’in en değerli oyuncusu bizim kadromuza büyük değer katacaktır”