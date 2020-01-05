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Galatasaray’ın eski yıldızı Bruma Katar’a gidemedi! Pasaport krizi…
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Galatasaray’ın eski yıldızı Bruma Katar’a gidemedi! Pasaport krizi…

Katar'a devre arası kampı için gitmek isteyen PSV takımında Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın pasaport sorunu nedeniyle ülkeden çıkış yapamadığı öğrenildi.

5 Ocak 2020 09:43

Hollanda basını, devre arası kampı için Katar’a uçan PSV takımının Bruma olmadan yolculuğu gerçekleştirmek zorunda kaldığını yazdı.

Haberlere göre Bruma’nın pasaportunun süresinin bittiğini ve bu sebeple uçağa binişinin engellendiği ifade edildi. Shiphol Havalimanı’nda pasaport kontrolünde durum anlaşılmasının ardından Bruma olmadan PSV takım kafilesinin Katar’a uçtuğu ifade edildi.

Katar’ı ziyaret edebilmek için en az 6 ay geçerli bir pasaportun olması gerektiği öğrenilirken PSV yöneticilerinin durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf etse de kararın değişmediği de gelen haberler arasında. Ayrıca bu profesyonellikte bir kulübün bir futbolcunun pasaportu ile ilgili böyle bir konuda nasıl hata yaptığı da Hollanda’da tartışma konusu olmuş durumda.

Bu gelişmenin ardından Bruma’nın pasaportundaki sorunun çözülmesini beklediği, Pazar veya pazartesi günü Katar’a gidebilmeyi umduğu belirtiliyor.

Son güncelleme 09:43 | 5 Ocak 2020
bruma hollanda Katar psv
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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