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Elazığspor Teknik Direktörü Eriş: ‘Transfer tahtası açılmayacak’
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Elazığspor Teknik Direktörü Eriş: ‘Transfer tahtası açılmayacak’

Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, herkesin sorduğu transfer tahtasının açılmayacağını söyledi ve çok sert açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2020 17:53

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Teknik Direktör Levent Eriş, Elazığ Belediyespor'la oynanan hazırlık maçı sonrasında açıklamada bulundu. Sert açıklamalarda bulunan Eriş, “Benim tek desteğim taraftarlardan. Gördük ki bize belediye başkanımız haricinde kimsenin destek olacağı yok. Transfer tahtası açılacak mı diye soruyorlar. Yok kardeşim açılmayacak! Biz içerimizi halledemiyoruz daha nasıl açalım transfer tahtasını? Bu kadar borcu kimse görmüyor mu? Ben çok üzüntülüyüm” dedi.

Eriş şöyle devam etti: “300 milyon borcu olanlar tahtayı açıyor, biz açamıyoruz. Tahtayı açamıyorsak da bu çocuklara destek verelim. Bu çocukların yaş ortalaması 18. Düşmek mi kaderi olsun? 40 milyon borç Elazığ için komik rakamlar. Ben 40 senedir futbolun içindeyim. Çalıştırmadığım takım kalmadı. Hiçbir şekilde destek verilmeyen bir takım daha görmedim. Biz daha Yiğitcan'ı getiremedik. Destek verilsin ki biz takımı ligde tutalım. Böyle giderse geçmişte ‘Bir Elazığspor vardı’ deriz.”

Son güncelleme 17:53 | 5 Ocak 2020
Elazığspor Levent Eriş TFF 2. Lig TFF 2. Lig Kırmızı Grup
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OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
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