Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, David Alaba’yı istiyor

İngiltere Premier Lig’de bu sezon Frank Lampard yönetiminde ilk 4’te yer almayı hedefleyen Chelsea, transfer yasağının kalkmasının ardından ara dönemi iyi değerlendirmek istiyor. Londra ekibinin teknik direktörü Lampard, Bayern Münih’ten David Alaba’yı transfer etmeyi hedefliyor. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Chelsea, Avusturyalı oyuncu için 60 milyon Sterlin’i gözden çıkardı.

Lampard, Sarri döneminin vazgeçilmezlerinden olan Marcos Alonso’yu ilk 11’de düşünmüyor. Emerson’dan da istediğini alamayan Chelsea’nin teknik direktörü, kaptan Cesar Azpilicueta’yı sağ bekten sol beke çekip, sağ tarafta 20 yaşındaki Reece James’e forma verdi.

Bayern Münih ile 1,5 yıllık sözleşmesi bulunan David Alaba 2009 yılından Bundesliga devinin altyapısına transfer edilmişti.

Bu sezon Bayern ile 17 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 20 şampiyonluk yaşadı.