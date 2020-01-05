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Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, David Alaba’yı istiyor
İngiltere Premier Lig

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, David Alaba’yı istiyor

Bu sezon sol bek pozisyonunda Emerson ve Alonso'dan istediğini alamayan Chelsea'nin teknik patronu Frank Lampard, 10 yıldır Bayern Münih forması giyen David Alaba'yı istiyor.

SKOR DIŞ HABER 5 Ocak 2020 18:45

İngiltere Premier Lig’de bu sezon Frank Lampard yönetiminde ilk 4’te yer almayı hedefleyen Chelsea, transfer yasağının kalkmasının ardından ara dönemi iyi değerlendirmek istiyor. Londra ekibinin teknik direktörü Lampard, Bayern Münih’ten David Alaba’yı transfer etmeyi hedefliyor. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Chelsea, Avusturyalı oyuncu için 60 milyon Sterlin’i gözden çıkardı.

Lampard, Sarri döneminin vazgeçilmezlerinden olan Marcos Alonso’yu ilk 11’de düşünmüyor. Emerson’dan da istediğini alamayan Chelsea’nin teknik direktörü, kaptan Cesar Azpilicueta’yı sağ bekten sol beke çekip, sağ tarafta 20 yaşındaki Reece James’e forma verdi.

Bayern Münih ile 1,5 yıllık sözleşmesi bulunan David Alaba 2009 yılından Bundesliga devinin altyapısına transfer edilmişti.

Bu sezon Bayern ile 17 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 20 şampiyonluk yaşadı.

Son güncelleme 18:45 | 5 Ocak 2020
Almanya Bundesliga bayern münih chelsea david alaba frank lampard ingiltere premier lig
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