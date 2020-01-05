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Çaykur Rizespor, Denys Harmash’ı kiraladı
Süper Lig

Çaykur Rizespor, Denys Harmash’ı kiraladı

Çaykur Rizespor, bu sezon Dimo Kiev'de 20 maça çıkan orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

5 Ocak 2020 19:31

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çaykur Rizespor, Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash’ı 6 aylığına kiraladı. Harmash, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte bugün takımın kamp yaptığı Antalya’ya geldi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Kiev forması ile 20 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ukrayna milli takımında da 2011 yılından beri forma giyen Harmash, milli takım forması ile 30 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.

Son güncelleme 19:31 | 5 Ocak 2020
Çaykur Rizespor Denys Harmash süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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