Wendie Renard’a büyük şok! FIFA’nın verdiği ödülü kaybetti!

Ballon d’Or Feminine oylamasında yılın en iyi 6. kadın futbolcusu seçilen ve FIFA tarafından yılın takımına seçilen Fransız futbolcu Wendie Renard, içerisinde iki ödülünün bulunduğu bavulunu yolculuk ettiği trende unuttu.

Bavulunu unuttuğunu evine vardığında fark eden Renard, tren istasyonuna dönerek bavulunu teslim aldı ancak bavulun içinden iki ödülden yalnızca France Football’un kendisine verdiği ödül çıktı.

FIFA’nın verdiği THE BEST ödülünü kaybeden 29 yaşındaki savunmacı durumu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve ödülünün bulunması için çalışan yetkililere güvendiğini ifade etti.