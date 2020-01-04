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Wendie Renard’a büyük şok! FIFA’nın verdiği ödülü kaybetti!
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Wendie Renard’a büyük şok! FIFA’nın verdiği ödülü kaybetti!

Dünyanın en iyi kadın futbolcuları arasında gösterilen Fransız savunmacı Wendie Renard, FIFA'nın ve France Football'un kendisine verdiği ödüllerin içinde bulunduğu bavulu trende unuttu. Bavulu geri almayı başaran Renard bavulunun içinde ise yalnızca France Football'un ödülünü buldu. 29 yaşındaki oyuncu FIFA'dan aldığı ödüle kavuşmayı bekliyor.

SKOR DIŞ HABER 4 Ocak 2020 20:46

Ballon d’Or Feminine oylamasında yılın en iyi 6. kadın futbolcusu seçilen ve FIFA tarafından yılın takımına seçilen Fransız futbolcu Wendie Renard, içerisinde iki ödülünün bulunduğu bavulunu yolculuk ettiği trende unuttu.

Bavulunu unuttuğunu evine vardığında fark eden Renard, tren istasyonuna dönerek bavulunu teslim aldı ancak bavulun içinden iki ödülden yalnızca France Football’un kendisine verdiği ödül çıktı.

FIFA’nın verdiği THE BEST ödülünü kaybeden 29 yaşındaki savunmacı durumu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve ödülünün bulunması için çalışan yetkililere güvendiğini ifade etti.

Son güncelleme 21:00 | 4 Ocak 2020
fifa uefa Wendie Renard
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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