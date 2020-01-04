SON DAKİKA | Trabzonspor, Badou Ndiaye transferinin bedelini açıkladı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Badou Ndiaye’nin transfer bedelini açıkladı.

Bordo mavili ekip, tecrübeli orta saha oyuncusuna ligin ikinci yarısı için 1 milyon Euro ödeneceğini duyururken, menajerlik bedeli için 100 bin Euro verileceğini açıkladı.

Öte yandan Stoke City’ye ise 150 bin Pound kiralama bedeli verilecek.

İşte bordo mavili ekibin KAP’a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye’nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir.”

İngiltere Championship Lig takımlarından Stoke City'de forma giyen Senegalli oyuncu Badou Ndiaye ile sezon sonu satın alma opsiyonu kulübümüze ait olmak üzere 2019 – 2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak sözleşme imzalandı Detaylarhttps://t.co/aywPbQS0sg pic.twitter.com/dZxoWW4COh — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) January 4, 2020

BADOU NDIAYE 1000 FORMA SATIN ALACAK

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Ağaoğlu, “Orta sahamıza güç ve dinamizm katacağına inandığımız Süper Lig tecrübesi olan, Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City oldukça yardımcı oldu. Onların da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Oyuncumuz da bizim formamızı giymek için, bize katkıda bulunmak için oldukça yardımcı oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de kendisi oldu” dedi.

Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Badou Ndiaye ise, “Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum” şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye'ye imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek “Kaç forma alacaksın?” diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, “1000 tane almak istiyorum” diyerek yanıtladı.

Badou Ndiaye Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci yarısında 15 numaralı forma ile mücadele edecek.