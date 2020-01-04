SON DAKİKA Hidayet Türkoğlu Shane Larkin’in menajeri ile görüşecek… Kritik gün bugün

Anadolu Efes’te sergilediği performans ile dikkat çeken ABD’li oyun kurucu Shane Larkin, adım adım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hazırlanıyor. Türkiye BAsketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor’da katıldığı ‘Ajans Saati’ adlı programda Larkin ve menajeri ile gereken girişimlerde bulunduklarını söyledi. Daha önce teklif gelmesi halinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda forma giyebileceğini söyleyen Shane Larkin’in menajeri Türkiye’ye gelerek Hidayet Türkoğlu ile bir görüşme yapacak.

Konu ile ilgili konuşan Hidayet Türkoğlu “Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye’ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin’i milli forma ile görürüz” dedi. Hidayet Türkoğlu, basketbolu Türkiye’nin her noktasına taşımak için uğraştıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: `Shane Larkin kısa sürede Türk vatandaşlığına geçecektir` Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Birleşik Amerikalı oyuncusu Shane Larkin'in kısa süre içerisinde Türk vatandaşlığına geçeceğini söyledi. Ataman, Larkin'in milli takımda oynaması halinde önemli katkı sağlayacağını belirtti. İlgili Haberi Oku

SHANE LARKIN TEKLİF BEKLİYORDU

ABD’li yıldız basketbolcu Shane Larkin, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’den teklif beklediğini belirtirken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Açıkçası bunu iki tarafın konuşması gerekiyor. Eğer olursa benden beklentilerini de bilmem gerekiyor. Henüz teklif gelmedi. Bu konu kesinlikle ilgilendiğim bir şey. Bu konuyla ilgili bir görüşme yapmak isterim. Federasyon ile aramızda bir konuşma olduktan sonra bu durum ilerleyebilir. Bu nedenle ne olacağına dair şu an net bir cevap veremiyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmesi için gerekeni yapacaklarını belirtirken “Shane Larkin için vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz” demişti.