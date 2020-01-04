Samimi ve cesur göründü ama…

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Başkanvekili Oğuz Sarvan'ın Riva'daki basın toplantısı, son dönemlerin en yoğun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'de futbolun ana gündemi maalesef hakemler olunca, haliyle sorulacak çok soru vardı. Ancak Başkan Alp, Zorlu görüşmesi başta olmak üzere cevap bekleyen kritik soruları, medya mensupları sormadan cevaplayarak hızlı bir giriş yaptı. Samimiydi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i, Zorlu'da görüşmek hataydı diye eleştirmekten çekinmeyecek kadar da cesur davrandı. Dersine iyi çalışmış izlenimi verdi ancak Koç Holding ile olan iş ilişkisi sorusunu daha iyi cevaplayabilirdi. Özeleştiri yaparken hakemleri gereğinden fazla öne sürmesi ve bazı konulardaki kaçamak cevapları eksi hanesine yazıldı. Skandal karar ve eylemlere imza atan Fırat Aydınus'tan ağabeylik beklentisi içinde oluşu ise biraz hayalcilikti. Oğuz Sarvan ise verdiği teknik bilgiler ve yaptığı sunumla toplantının yıldızı oldu. Başta hakem atamaları olmak üzere önemli konularda net ifadelerle ikna ediciydi. Keşke bu kadar kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapmak için devre arası beklenmeseydi.

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