Roma’dan Cengiz Ünder için transfer açıklaması!

İtalya’da Roma forması giyen ve son dönemde yedek kulübesinde kalan 22 yaşındaki milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in geleceği hakkında hocası Paulo Fonseca’dan açıklama geldi.

İddialara göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Cengiz Ünder’i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Geçen sezon iyi bir performans sergileyen ancak bu yıl yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta forma giyip 1 gol atabilen Cengiz Ünder, Roma Teknik Direktörü Fonseca’nın ilk 11 tercihleri arasına girmekte de zorluklar yaşanıyor.

Transfer iddiaları hakkında açıklama yapan Fonseca, “Herhangi bir oyuncumuzu satacağımızı düşünmüyorum. Cengiz Roma’nın oyuncusu ve ilk 11’de oynayabilir. Zaniolo şu an harika bir forma yakalamış durumda. Cengiz’in daha fazla çalışması lazım” ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi Everton’ın milli futbolcu Cengiz Ünder için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edilirken Roma’nın bu teklife soğuk bakmadığı öğrenildi.

Ole Gunnar Solskjaer`den Robin van Persie`ye yanıt: `Ben orta çağda değilim` Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Robin van Persie`nin kendisi hakkında yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Solskjaer, Arsenal yenilgisi sonrasında açıklama yaparken gülümsemesini eleştiren Van Persie`ye, Ben orta çağda değilim dedi. İlgili Haberi Oku