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Ole Gunnar Solskjaer’den Robin van Persie’ye yanıt: ‘Ben orta çağda değilim’
İngiltere Premier Lig

Ole Gunnar Solskjaer’den Robin van Persie’ye yanıt: ‘Ben orta çağda değilim’

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Robin van Persie'nin kendisi hakkında yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Solskjaer, Arsenal yenilgisi sonrasında açıklama yaparken gülümsemesini eleştiren Van Persie'ye, "Ben orta çağda değilim" dedi.

SKOR DIŞ HABER 4 Ocak 2020 19:14

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bir dönem ‘Kırmızı Şeytanlar’ forması giyen ve ülkemizde de Fenerbahçe’de mücadele eden Robin van Persie’nin kendisi hakkındaki eleştirilerine cevap verdi.

Arsenal’e karşı 2-0 yenildikleri maçtan sonra yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklama yapan Solskjaer’in gülümseyerek konuşması eleştiri konusu olmuştu.

Konu hakkında yorum yapan Van Persie, “Ole’yi dinledim. Sesi gerçekten iyi bir adam gibi geliyor. Ama onu biraz daha sinirli, zaman zaman ortalama görmek istiyorum. Bu işin bir parçası. Böyle zamanlardan sonra gülünmez” ifadelerini kullanmıştı.

(BT Sport)

FA Cup’ta oynayacakları Wolves maçından önce van Persie’nin sözlerine yanıt veren Solskjaer, “Robin van Persie’yi tanımıyorum, o da beni tanımıyor. Açıkçası yönetim tarzımı eleştirmeye hakkı yok ve bunu değiştirmeyeceğim. Bu çok açık” dedi.

Van Persie’nin Manchester United’da oynarken kendi forma numarasını giydiğini söyleyen Solskjaer, “Evet, Robin benim 20 numaralı formamı giydi ve muhtemelen benden alacağı tek şey bu. Çünkü ben orta çağda değilim” şeklinde konuştu.

 

Son güncelleme 20:00 | 4 Ocak 2020
manchester united Ole Gunnar Solskjaer Robin van Persie
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