Milli futbolcularımız devlerin takibinde! 80 milyon Euro’luk Türkler…

Ara transferde iki milli futbolcumuzun yolu İngiltere Premier Ligi'nde kesişiyor. Arsenal'da teknik direktörlük görevine gelen Mikel Arteta'nın alınmasını mutlaka istediği, Leicester City’nin de listesinde yer alan Juventus'lu Merih Demiral için Borussia Dortmund da devreye girdi.

Leicester City ve Arsenal’in 30 milyon Euro’ya yaklaşan tekliflerine rağmen Borussia Dortmund, 40 milyon Euro’ya kadar çıktı. Sezon başında 18 milyon Euro'ya Sassuolo'dan İtalyan şampiyonuna giden 21 yaşındaki stoper, değerini yaklaşık üçe katlayacak. Milli oyuncumuz, Teknik Direktör Maurizio Sarri ile anlaşamadığı için Juventus'tan ayrılmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR'E 8 MILYON

Geçirdiği sakatlığın ardından Roma'da fazla forma şansı bulamayan ve satış listesine konulan Cengiz Ünder'in yeni durağı ise Everton olacak. Bir diğer milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da görev yaptığı mavi-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncumuz için 40 milyon Euro önerdi.

Başarılı ismi 2017'de 15 milyon Euro'ya Başakşehir'den renklerine bağlayan İtalyan ekibinin teklifi kabul edeceği öğrenildi. Cengiz Ünder ile Alman kulüplerinin de yakında ilgilendiği belirtildi.

Yapılan anlaşma gereği Başakşehir, 40 milyondan 8 milyon Euro pay alacak.