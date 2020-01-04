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MAÇ SONUCU | OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta
Süper Ligi

MAÇ SONUCU | OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta

Başantrenör değişikliğine giden Beşiktaş Sompo Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

4 Ocak 2020 19:55

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçla 7. galibiyetini elde etmiş oldu. Ev sahibi ekip ise 11. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural

OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Mert Alemdar, Caner Ercan, Kadir Bayram, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3

Başantrenör: Korhan Aydanarığ

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, Mckissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Ege Cem Sun

Başantrenör: Burak Bıyıktay

1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)

Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine)

Son güncelleme 19:55 | 4 Ocak 2020
Beşiktaş Sompo Sigorta ING Basketbol Süper Ligi OGM Ormanspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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