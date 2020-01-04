MAÇ SONUCU | OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçla 7. galibiyetini elde etmiş oldu. Ev sahibi ekip ise 11. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural

OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Mert Alemdar, Caner Ercan, Kadir Bayram, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3

Başantrenör: Korhan Aydanarığ

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, Mckissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Ege Cem Sun

Başantrenör: Burak Bıyıktay

1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)

Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine)