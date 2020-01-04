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MAÇ SONUCU | Getafe 0-3 Real Madrid
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Getafe 0-3 Real Madrid

İspanya La Liga 19. hafta karşılaşmasında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SKOR DIŞ HABER 4 Ocak 2020 22:27

İspanya La Liga 19. hafta mücadelesinde Getafe ile karşılaşan Real Madrid 3-0’lık galibiyetle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Raphael Varane’ın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken Fransız stoper 53’te yine sahneye çıktı ve durumu 2-0’a getirdi.

Ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken maçtaki son sözü 90+6’da Luka Modric söyledi ve Real Madrid mücadeleyi 3-0 kazandı.

Madrid bu sonuçla puanını 40 yaparken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Getafe ise 30 puanda kaldı.

Son güncelleme 22:27 | 4 Ocak 2020
getafe Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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