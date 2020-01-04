MAÇ SONUCU | Getafe 0-3 Real Madrid

İspanya La Liga 19. hafta mücadelesinde Getafe ile karşılaşan Real Madrid 3-0’lık galibiyetle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Raphael Varane’ın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken Fransız stoper 53’te yine sahneye çıktı ve durumu 2-0’a getirdi.

Ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken maçtaki son sözü 90+6’da Luka Modric söyledi ve Real Madrid mücadeleyi 3-0 kazandı.

Madrid bu sonuçla puanını 40 yaparken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Getafe ise 30 puanda kaldı.