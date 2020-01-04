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İngiltere Premier Lig

Klopp’tan sert eleştiri: Kadın-erkek ilişkileri için iyi olduğunu sanmıyorum

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Premier Lig'deki fikstür sıkışıklığını eleştirdi. Klopp, eleştirisinde "Bu kadar maçın kadın-erkek ilişkisi için iyi olmadığını düşünüyorum" dedi.

SKOR DIŞ HABER 4 Ocak 2020 12:43

İngiltere Premier Lig’de 26 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasını kapsayan, ‘Boxing Day’ olarak adlandırılan ve haftada üç maçın oynandığı dönemi kayıpsız geçen Liverpool’da Menajer Jurgen Klopp, fikstür sıkışıklığından şikayetçi oldu. Jurgen Klopp, “Bu durumun kadın-erkek ilişkileri için iyi olduğunu sanmıyorum” dedi.

İnsanları futbolla boğduklarını belirten Jurgen Klopp, bu sıkışık fikstürün asla tartışılmadığını belirtti. Bir haftada üç maç yapmanın sakıncalarından bahseden Klopp “Bunu bu şekilde devam ettiremeyiz. Çok fazla futbol kadın-erkek ilişkisi için iyi değildir. Bu maçların çoğu televizyondan canlı yayınlandı. Muhtemelen erkeklerin pek çoğu da televizyondan maçları takip etti. Bu durumun kadın erkek ilişkileri açısından iyi olduğunu sanmıyorum. Ben de çok maç izliyorum ve benim ilişkim için iyi olmadı” ifadelerini kullandı.

Futbolcuların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen 52 yaşındaki teknik adam “Çünkü onlar olmadan futbol da olmaz” şeklinde konuştu.

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ÜÇ MAÇI DA KAZANDI

Jurgen Klopp’un önderliğindeki Liverpool, ‘Boxing Day’de oynadığı üç maçı da kazanmayı bildi. Bu dönemde Leicester City’yi deplasmanda 4-0, Wolverhampton’ı sahasında 1-0 ve yine evinde Sheffield United’ı 2-0 mağlup eden Liverpool, en yakın rakibinin 13 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu sezon Premier Lig’de oynadığı 20 maçta 19. galibiyetini elde eden Liverpool, son olarak 3 Ocak 2019 tarihinde Manchester City'ye kaybetmesinin ardından ligde hiçbir rakibine boyun eğmedi.

Son güncelleme 12:43 | 4 Ocak 2020
Jürgen Klopp liverpool
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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