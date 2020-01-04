SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Libya’dan skandal Türkiye kararı
Isaiah Thomas sinirlerine hakim olamayınca maçta 88 saniye kalabildi
NBA

Isaiah Thomas sinirlerine hakim olamayınca maçta 88 saniye kalabildi

Washington Wizards forması giyen Isaiah Thomas, Portland ile oynanan maçın 88. saniyesinde oyundan atıldı.

SKOR DIŞ HABER 4 Ocak 2020 15:02

NBA’de Washington Wizards’ın sahasında Portland Trail Blazer’ı CapitalOneArena’da konuk ettiği maça Isaiah Thomas’ın hareketi damga vurdu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu maçın henüz başında hakem tarafından diskalifiye edildi.

Karşılaşmada 88. saniye oynanırken rakibi ile yaşadığı top kapma mücadelesi sonrası sinirine hakim olamayan Isaiah Thomas, hemen yanında bulunan hakemi itti. Seyircilerin arasında doğru kayan hakemi daha sonra tutmaya çalışan Isaiah Thomas, yine de atılmaktan kurtulamadı. Oldukça sinirlenen hakem, sert bir şekilde Isaiah Thomas’ın elinden kurtularak, yıldız basketbolcunun oyundan çıkmasını istedi.

Isaiah Thomas, şaşkın bakışlar eşliğinde dert anlatmaya çalışırken, hakem geri adım atmadı.  Pozisyonu bir kez daha izleyeceğini belirten hakem, kararını değiştirmedi ve yıldız ismi oyundan attı. Isaiah Thomas üzgün bir şekilde salonu terk etmek zorunda kaldı.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Portland Trail Blazers 122-103 kazandı. Wizards’ta Jordan McRae, Blazers’ta ise Damian Lillard 35’şer sayı atarak maçın en skorer isimleri oldular.

Son güncelleme 15:47 | 4 Ocak 2020
Isaiah Thomas NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ