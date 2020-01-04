SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İl emniyet müdüründen uyuşturucu tepkisi!
Golden State Başantrenörü Steve Kerr’den Mike Pence’ye tepki: ‘Yalan söylüyor’
NBA

Golden State Başantrenörü Steve Kerr’den Mike Pence’ye tepki: ‘Yalan söylüyor’

NBA takımlarından Golden State Warriors'un başantrenörü Steve Kerr, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, ABD Başkanı Mike Pence'nin Kasım Süleymani suikastını 11 Eylül saldırısına bağlamasını eleştirdi.

SKOR DIŞ HABER 4 Ocak 2020 23:20

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD-İran gerilimi tüm dünyayı sarsarken, NBA takımlarından Golden State Warriors’ın başantrenörü Steve Kerr konuyla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Süleymani binlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren 12 teröristin 10’unun Afganistan’a seyahat etmesine yardım etti” ifadelerini kullandı.

Pence’nin bu sözlerinin ardından Twitter’dan paylaşım yapan eski NBA oyuncusu Golden State Warriors’un başantrenörü Steve Kerr, “Hayatım boyunca öğrendiğim bir şey var, söz konusu savaş olunca hükümetimize inanmamak. Johson ve Nixon Vietnam hakkında yalan söylediler. Bush ve Cheney Irak’ta kitle imha silahları hakkında yalan söylediler. Şimdi Pence, İran ve Süleymani’nin 11 Eylül’le bağlantısı hakkında yalan söylüyor” şeklinde konuştu.

54 yaşındaki Steve Kerr, 7 kez NBA şampiyonluğu yaşarken 1 kez NBA 3 sayı şampiyonluğu tattı.

Son güncelleme 23:20 | 4 Ocak 2020
Golden State Warriors Mike Pence Steve Kerr
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ