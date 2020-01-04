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Diagne’ye şok haber! Resmi siteden açıklandı

Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'yi Katar'da yapacağı devre arası kamp kadrosuna dahil etmediğini açıkladı.

4 Ocak 2020 11:26

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugg’ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda Senegalli golcü Mbaye Diagne yer almadı. Sezon başında Galatasaray’dan kiralanan 28 yaşındaki golcü, Club Brugge forması ile bu sezon 6 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Diagne, takım içinde yarattığı saha dışı problemleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement tarafından bir süredir kadro dışı bırakılmıştı.

Club Brugge’ün Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Van Den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van Der Brempt, Kossouonu, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Badji, Vossen, Diatta, Openda, Okereke, Tau, Dennis.”

Son güncelleme 12:11 | 4 Ocak 2020
Club Brugge diagne galatasaray
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OGP
1 Sivasspor
17 11 37
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