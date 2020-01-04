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Bülent Uygun’dan genç şarkıcı Emek’in klibine destek
Süper Lig

Bülent Uygun’dan genç şarkıcı Emek’in klibine destek

Bülent Uygun, Sivaslı genç sanatçı Ender Emek tarafından yeniden yorumlanan 'resmini öptüm de yattım' şarkısının klibinde rol aldı. 

4 Ocak 2020 16:15

Sözü Aşkın Tuna, müzigi Selami Sel’e ait yıllar önce Cengiz Kurtoğlu’nun yorumladığı ‘resmini öptüm de yattım’ isimli eser Suat Sakarya aranjesi ile Ender Emek tarafından yeniden yorumlanırken, Türk futbolunun efsane isimlerinden Bülent Uygun klipte yer alarak Sivaslı sanatçıya destek verdi.

Teknik direktör Bülent Uygun klipte asker selamı verirken, ünlü radyoculardan Afrikalı Ali de eşlik etti. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Ender Emek daha önce ‘Çeker Giderim’ , ‘Biz Çoktan Ayrıldık’ ve Gururum Sensin’ isimli şarkılarını icra etmişti.

Klibinde oynayan Bülent Uygun’un kendisine verdiği destek karşısında çok mutlu olduğunu belirten Ender Emek, “Bir challenge başlatmak istiyoruz. İsteyen sevdiğinin resmini öpecek, isteyen Türk Bayrağı’nı öpecek. Böyle bir çalışmayı başlattık. Umarız klibimiz de yapacağımız çalışmalar da beğeni toplar” dedi.

Son güncelleme 16:15 | 4 Ocak 2020
bülent uygun klip
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