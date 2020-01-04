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Bayern Münih, Nübel transferini açıkladı
Almanya Bundesliga

Bayern Münih, Nübel transferini açıkladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, gelecek sezon için Schalke 04’de forma giyen kaleci Alexander Nübel’i transfer ettiğini duyurdu.

4 Ocak 2020 13:47

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Alexander Nübel ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtilerek, 23 yaşındaki Nübel'in 1 Temmuz'dan itibaren Bayern Münih'te forma giyeceği ifade edildi.

Nübel'in 5 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarılan açıklamada, genç kaleci için transfer bedelinin ödenmeyeceği kaydedildi.

Schalke'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nübel, Bundesliga'da şimdiye kadar 35 maçta görev aldı.

Almanya 21 yaş altı milli takımının kalesini de koruyan Nübel, burada 17 kez forma giydi.

Son güncelleme 13:47 | 4 Ocak 2020
Alexander Nübel bayern münih
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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