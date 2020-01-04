Antalyaspor Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig’in ilk devresinde Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas ile çalışan Antalyaspor, ligin ikinci yarısına Tamer Tuna ile başlayacak… Stjepan Tomas ile yolların ayrılmasının ardından Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor’da yönetim kurulu, Tamer Tuna isminde karar kıldı. Antalyasor Başkanı Ali Şafak Öztürk de bu ortak görüş üzerine Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tamer Tuna daha önce Süper Lig’de Göztepe ve Sivasspor’u çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam kısa bir süre sonra devre arası kamp çalışmaları için takımla bir araya gelecek.

Antalyaspor ise Süper Lig’de ilk devreyi 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 14 puan toplayıp 16. sırada tamamladı.