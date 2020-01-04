Alexander Zverev sinir krizi geçirdi! Raketini parçaladı, sosyal medyada tepki yağdı!

Avustralya’da gerçekleştirilen ATP Cup’ın Brisbane’de oynanan F Grubu mücadelesine Alexander Zverev damga vurdu. Ülkeler arası turnuvada Almanya’yı temsil eden Zverev, ev sahibi Avustralya’dan Alex de Minaur ile karşılaştı. İlk seti 6-4 kazanan 22 yaşındaki oyuncu, ikinci seti ise 7-6 kaybetti.

İkinci sette 7, toplamda ise 14 çift hataya imza atan ve ikinci servisinden maç boyunca sadece yüzde 32 ile puan çıkarabilen Zverev, tie-break ile kaybettiği ikinci setin sonunda üçüncü sete hazırlanmak için geçtiği ‘bench’inde raketini parçaladı.

Öfke içinde defalarca raketini yere vuran Zverev sakinleşmedi, aksine bu hareketi genç tenisçiyi adeta maçtan kopardı. Üçüncü seti 6-2 kaybeden Zverev’e maç esnasında ve sonrasında özellikle sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

“Bir de gitti yerine oturdu, biraz düşündü ve sonra raketini parçalamaya karar verdi!”

“Bu çocuk olgunlaşmamış…”

“İnanılmaz derecede kötü bir davranış! Tam anlamıyla utanç verici.”

“Böyle saçmalıklar beni tenisten tamamen uzaklaştırıyor…”

Daha önce de benzer vukuatlar yaşayan dünya 7 numarası, ekim ayında bir maç esnasında sinirle vurduğu topun bir kameramanın çenesine isabet etmesiyle de tepki çekmişti. Zverev, tam bir sene önce 2019 Avustralya Açık’ta dördüncü turda Milos Raonic’e kaybederken de sinir krizi geçirip raketini tam dokuz kez yere vurarak parçalamıştı.