Ahmet Nur Çebi’den SÖZCÜ’ye özel röportaj: Yancılar, çalanlar, talancılar…

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin temposu için ‘çok yoğun' kelimesi bile hafif kalır. Göreve geleli kısa süre oldu. Sorunlar çok; kapısını aşındıran da… Adeta 24 saat yetmiyor Çebi'ye. Bu yoğun dönemde SÖZCÜ'ye zaman ayırdı, Yasin Yıldırım’ın sorularını cevapladı. 2020'nin çarpıcı röportajlarına Çebi ile devam ediyoruz. İşte Başkan'ın dobra sözleri…

2019 yılı sizin için nasıl geçti?

“2019 yılı Beşiktaş için bir değişimin başlangıcı oldu. Ulaşılabilir, şeffaf ve çalışkan yönetim söylemiyle göreve geldik. Her zaman doğruyu söyleme sözümün arkasında duracağım. Böyle yoğun geçen bir yılda hep yanımda olan aileme, çalışma arkadaşlarıma, camiama ve büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim.”

2020 hedefleriniz ve kulübün vizyonu nelerdir?

“Öncelikle yeni yılın Türk sporunun her anlamda pozitif geliştiği bir yıl olmasını diliyorum. Biz şeffaf, ulaşılabilir ve çalışkan olacağız. Öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını düzeltmek olacak. Bunu yaparken de Beşiktaş değerlerine sonuna kadar sadık kalacağız.

Siz ‘hesap' soracak mısınız?

Türk futbolu, ekonomik olarak bataklığın içinde… Yönetimlerin popülist olması, yaşlı ve pahalı transferler, kulüplerin bir türlü temizleyemediği yancılar, çalanlar, talan edenler yüzünden Türkiye'deki kulüplerin çoğu batma noktasında. Yaptıkları hatalı, yanlış işlerin bedelini ödemeyen ve yaptıkları yanlarına kâr kalan başkanlar, Türkiye'nin güzide kulüplerini faaliyet yapamaz hale getirmiştir. Altyapı yerine çabucak meşhur olmak için, yaşlı, işi bitmiş, Türk futboluna katkı vermeyecek futbolcuları getirip maddi manevi beslenen yöneticiler ve bunlara hesap sormayan hukuk sistemi bu işlerin sonunu hazırlamıştır. Kulüplerin birbirinden aslında hiç farkı yok. Beşiktaş'a gelince yolumuz uzun ve meşakkatli, sportif başarıyı kovalarken Türk sporuna da katkı vermeye çalışacağız. Dürüstlük birinci şiarımız olacak. Hakkını sonuna kadar arayan bir Beşiktaş olacak. Taraftarımızla birlikte omuz omuza Türk futboluna katkı sağlayacağız. Hesap sorma işine gelince kongreden önce de söyledim. Kulübün son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız. Bu denetim süreci bağımsız uzmanların çalışmalarıyla devam ediyor. Süreç tamamlandığında, denetim raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız ve ne gerekiyorsa onu yapacağız. Artık her yönüyle şeffaf bir Beşiktaş olacak.”

Siz başkan olsaydınız Şenol Güneş kalır mıydı?

“O dönemde futbol takımımız başarısı için Şenol Hoca ile yakın çalışıyordum. Şenol Hoca, şu anda milli takımımızın başında, çok da başarılı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İsteğimiz hem hocamızın hem de milli takımımızın başarılı olması. Bugün hocamız Abdullah Avcı. Abdullah Hoca ile de yakın temastayım. Teknik ekibimizin yaşadıkları zorluklara rağmen başarılı olması için yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Avcı ile ayrılma gibi bir düşüncemiz yok. Hocamızdan düzenli raporlar alıyorum. Sezonun ilk devresi ile ilgili de detaylı bir rapor istedim. Yönetim Kurulumuzla ve teknik heyetimizle birlikte ilk devreyi değerlendiriyoruz.”

Amatör branşlarda bütçe kesintisi olacak mı?

“Göreve geldikten sonra ilk divan kurulumuzda Mesut Bey (Urgancılar) amatör branşların borçlarını kamuoyu ile paylaştı.” Basketbolda bir düzenleme zorunluydu. Hocamızla yolları ayırıp Burak Bıyıktay ile anlaştık. Tüm amatör branşlarımızı ürettiğimiz kadar tüketir hale getirmemiz gerekiyor.”

BJK TV yeniden açılır mı?

“Kanalı, bizden önceki yönetim kapattı. Biz göreve geldikten sonra çağın gereklerine uygun olarak YouTube kanalımız üzerinden yayınlarımıza devam ediyoruz. Adnan Bey (Dalgakıran) ekibiyle, en iyisi için gece gündüz çalışıyorlar. Ben de tüm Beşiktaşlıları, YouTube kanalımıza abone olmaya ve yayınlarımızı takip etmeye davet ediyorum.”

THY'ye ziyarette bulundunuz. Bir önceki dönemin manevi açıdan da ağır hasar bıraktığını düşünüyor musunuz?

“Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda ziyaretler, toplantılar, çalışmalar yapıyoruz. THY, bizim en önemli değerlerimizden. Ülkemizin değerli kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Beşiktaş gibi büyük bir değerin Türkiye ve dünyada kendisi gibi değerlerle bir arada olmaması düşünülemez. Biz de bunun için çalışıyoruz.”

Transfer politikanız nasıl olacak?

“Beşiktaş formasının değerini bilen sporcularla yolumuza devam edeceğiz ve transfer yaparken de o formanın, bu taraftarın kıymetini bilen sporcuları transfer etmek ilk hedefimiz.”

2. Başkanlık döneminizde ‘Keşke yapmasaydım' dediğiniz bir şey var mı?

“Kongreden önce de sonra da kamuoyu önünde defalarca ifade ettiğim hususlar var. İcra Kurulu Başkanı'yken, kulübün profesyonelleri bana bilgi verilmemesi üzerine talimatlar almış. Yönetici arkadaşlara alımlarla, yatırımlarla ilgili soru sorduğumda, ‘Sayın Başkan'la hallediyoruz' diye cevaplar geliyordu. Dayanabildiğim kadar dayandım. ‘Bir yanlışı doğruya çevirebilirsem Beşiktaş'ın menfaatine' diye düşündüm. Katlanılmaz hale gelince de o yönetim anlayışıyla yollarımı ayırdım. Sonrasında bildiğiniz üzere kongre üyelerimizin büyük desteği ile Başkan olarak göreve geldim. Keşkelerle vakit kaybedecek durumda değiliz. Pişman olacak hiçbir eylemin içinde bulunmadım.”

Ali Koç'un çok tartışılan ziyaretinin sizce derbideki hakem yönetimine etkisi oldu mu?

“Sorun çok büyük. Kurutulması gereken bir bataklık var. ‘Bir Başkan, kurullarla görüştü, hakem de bundan etkilendi' demek konuyu hafife almaktır.”

VAR DİRENCİ HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR

Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarıyla ilgili izleyecekleri süreci şöyle anlattı:

“Anayasa ve yasaların bize tanıdığı tüm hakları sonuna kadar kullanacağız. Haklarımızı kullanmamızın önüne engel çıkaranlar, sonuçlarına katlanır. Ne var da açıklamıyorsunuz? Açıklama konusunda gözetilen direnç ne kadar haklı olduğumuzu da gösteriyor gibi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması için elimizden geleni yapacağız ve konunun takipçisi olacağız. Ayrıca Fenerbahçe'nin bizden sonra yaptığı VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili talebini de destekliyoruz.”