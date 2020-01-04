ABD Milli Futbol Takımı Doha kampını iptal etti!

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ABD operasyonuyla öldürülmesinin yankıları devam ediyor…

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ABD güçleri tarafından gece yarısı düzenlenen bir operasyonla Bağdat Havalimanı çıkışında öldürülmüştü.

ABD ile İran’ı karşı karşıya getiren olay sonrası ABD Milli Futbol Takımı için de flaş bir karar alındı.

Şubat ayında Koliforniya’da Kosta Rika ile karşılacak ABD Milli Futbol Takımı bu maçın öncesinde Katar’da kampa girecekti.

Ancak yaşanan gerilim nedeniyle 5-25 ocak tarikleri arasında Doha’da yapılması planlanan kamp programı risk nedeniyle iptal edildi.

Amerika Milli Futbol Takımı Katar Futbol Federasyonu ile görüşerek kamp programını iptal etmek zorunda olduklarını ve gelecekte bu konuyu tekrar düşüneceklerini belirtti.