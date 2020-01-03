SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İstanbul’a sert fırtına geliyor… Meteoroloji tam fırtına uyarısı yayınladı!
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 programı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın mücadele edeceği turda oynanacak toplam 16 maçın programı TFF tarafından açıklandı.

3 Ocak 2020 16:56

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda ilk ve ikinci maçların programı şöyle:

1. MAÇLAR

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

2. MAÇLAR

21 Ocak Salı:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk)

20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Son güncelleme 17:00 | 3 Ocak 2020
Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ