Wayne Rooney’den harika dönüş! İlk maçında muhteşem asist

ABD Ligi takımlarından DC United ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesine dönen İngilizlerin efsane futbolcularından Wayne Rooney, ilk maçında adından söz ettirmeyi başardı. İngiltere Championship’de mücadele eden Derby Country’ye imza atan 34 yaşındaki futbolcu, harika bir asiste imza attı.

Derby Country’nin sahasında Barnsley ile karşılaştığı maça ilk 11’de başlayan Wayne Rooney, sıkışan oyunu kullandığı serbest vuruşla açtı. 45. dakikada orta sahanın ortalarına yakın bir bölgede kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rooney, yaptığı muhteşem orta ile Marriott’un topu ağlarla buluşturmasını sağladı. İkinci yarıda 50. dakikada Simoes ile beraberliği yakalayan Barnsley karşısında Waghorn’un 57. dakikada attığı golle yeniden öne geçen Derby Country, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Mücadele 90 dakika sahada kalan Wayne Rooney, yaptığı asistle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

MANCHESTER UNITED’IN EFSANELERİ ARASINDA

Kariyerine Everton alt yapısında başlayan Rooney, 2004 yazında 37 milyon Euro bonservis bedeliyle, genç yaşta Manchester United’a transfer olmuştu. Manchester United formasını 13 yıl giyen ve takımın efsaneleri arasına giren Rooney, 2017 yılında eski takımı Everton’a dönmüştü. Bir yıl Everton’da oynadıktan sonra ABD’nin yolunu tutan Rooney, 1.5 yıl DC United forması giydikten sonra İngiltere’ye geri döndü.

Rooney, Manchester United forması altında tam 559 maça çıkarken 253 gol, 146 asistlik bir performansa imza atmıştı.

İngiltere Milli Takımı formasını da 120 kez terleten Wayne Rooney, 53 gole imza atmayı başardı.