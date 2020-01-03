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Ünlü hakemden olay tepki! ‘Bu kim lan?’
İngiltere Premier Lig

Ünlü hakemden olay tepki! ‘Bu kim lan?’

İngiltere'nin ünlü hakemlerinden Mike Dean, Southampton ile Tottenham arasında oynanan maç öncesi tanımadığı biriyle el sıkışınca şaşkınlığını gizleyemedi. Mike Dean, yardımcısına dönerek "Bu kim lan?" şeklinde bir tepki gösterdi.

SKOR DIŞ HABER 3 Ocak 2020 10:17

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında oynanan Southampton-Tottenham maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Maçı yöneten Mike Dean, karşılaşma öncesi yapılan seremonide tanımadığı biriyle el sıkışınca komik anlar yaşandı. Ünlü hakem, yardımcısına “Bu kim lan?” (Who the f…ck is that?) diyerek duruma şaşkınlığını gösterdi.

Southampton’ın 1-0 kazandığı maç öncesi kaptanlarla fotoğraf çektiren Mike Dean, daha sonra top ve kale seçimi yapmak için kaptanları yanına çağırdı. Bu sırada esrarengiz bir adam, iki kaptanın ve hakem Mike Dean’in elini sıktı. Bir anlık refleks ile tanımadığı adamın elini sıkan Mike Dean, adam uzaklaşırken olayın farkına vardı. Yardımcısına dönen Mike Dean, şaşkınlığını gizleyemeyerek küfürlü bir şekilde adamın kim olduğunu sordu.

Mike Dean’in bu tepkisi sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Adamın daha sonra sponsorları temsil eden bir kişi olduğu öğrenildi.

Son güncelleme 10:33 | 3 Ocak 2020
Mike Dean premier lig Southampton Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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