Ünlü hakemden olay tepki! ‘Bu kim lan?’

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında oynanan Southampton-Tottenham maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Maçı yöneten Mike Dean, karşılaşma öncesi yapılan seremonide tanımadığı biriyle el sıkışınca komik anlar yaşandı. Ünlü hakem, yardımcısına “Bu kim lan?” (Who the f…ck is that?) diyerek duruma şaşkınlığını gösterdi.

Southampton’ın 1-0 kazandığı maç öncesi kaptanlarla fotoğraf çektiren Mike Dean, daha sonra top ve kale seçimi yapmak için kaptanları yanına çağırdı. Bu sırada esrarengiz bir adam, iki kaptanın ve hakem Mike Dean’in elini sıktı. Bir anlık refleks ile tanımadığı adamın elini sıkan Mike Dean, adam uzaklaşırken olayın farkına vardı. Yardımcısına dönen Mike Dean, şaşkınlığını gizleyemeyerek küfürlü bir şekilde adamın kim olduğunu sordu.

Mike Dean’in bu tepkisi sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Adamın daha sonra sponsorları temsil eden bir kişi olduğu öğrenildi.