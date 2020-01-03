Tottenham’da Harry Kane şoku!

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Southampton’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Tottenham’da bir kötü haber de Harry Kane’den geldi. Karşılaşmada sakatlanan İngiliz yıldızın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Southampton ağlarını havalandıran ancak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Harry Kane, o golü attıktan sonra sakatlanmış ve kulübeye değiştirilmesi yönünde işaret yapmıştı. Maçın 75. dakikasında yerini Lamela’ya bırakan Harry Kane’in uzun süre takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Takımda Harry Kane dışında net santraforun bulunmaması, Tottenham Menajeri Jose Mourinho’nun canını sıktı.

Tecrübeli kaleci Hugo Llolis’ten sonra Harry Kane’î de kaybeden Jose Mourinho’nun, yıldız golcünün boşluğunu Son Heung-min ile doldurması bekleniyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 25 maça çıkan Harry Kane, 17 gol kaydetti.