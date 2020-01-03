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İngiltere Premier Lig

Tottenham’da Harry Kane şoku!

Tottenham'ın deplasmanda Southampton'a mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Harry Kane'in durumu açıklandı.

SKOR DIŞ HABER 3 Ocak 2020 09:47

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Southampton’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Tottenham’da bir kötü haber de Harry Kane’den geldi. Karşılaşmada sakatlanan İngiliz yıldızın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Southampton ağlarını havalandıran ancak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Harry Kane, o golü attıktan sonra sakatlanmış ve kulübeye değiştirilmesi yönünde işaret yapmıştı. Maçın 75. dakikasında yerini Lamela’ya bırakan Harry Kane’in uzun süre takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Takımda Harry Kane dışında net santraforun bulunmaması, Tottenham Menajeri Jose Mourinho’nun canını sıktı.

Tecrübeli kaleci Hugo Llolis’ten sonra Harry Kane’î de kaybeden Jose Mourinho’nun, yıldız golcünün boşluğunu Son Heung-min ile doldurması bekleniyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 25 maça çıkan Harry Kane, 17 gol kaydetti.

Son güncelleme 09:47 | 3 Ocak 2020
Harry Kane Tottenham Hotspur
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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