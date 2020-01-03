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Son dakika! Yeni Malatyaspor’dan Mehmet Ekici ve Alper Potuk açıklaması
Yeni Malatyaspor

Son dakika! Yeni Malatyaspor’dan Mehmet Ekici ve Alper Potuk açıklaması

Günlerdir konuşulan Alper Potuk ve Mehmet Ekici transferi ile ilgili Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten önemli açıklamalar geldi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mehmet Ekici ve Alper Potuk ile ilgili konuşan Gevrek, "Hocamız isterse Alper Potuk için girişimlerde bulunuruz" dedi.

3 Ocak 2020 18:25

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ajansspor’un sorularını yanıtlayan Gevrek, Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Alper Potuk ve Mehmet Ekici hakkında şu açıklamalarda bulundu; “Aper Potuk konusunda hocamızla görüşeceğiz. Alper iyi bir futbolcu. Fakat yüzde yüz bir durum oluşmadı. Hocamla konuşacağım. Şu an bir girişimimiz bulunmadığı için net konuşamıyorum. Alper Potuk’u her takım ister. Hocam talep ederse değerlendirilebilir.”

Mehmet Ekici transferine de değinen Gevrek şöyle devam etti;

“Mehmet Ekici konusu sosyal medyada ortaya çıkan bir durum. Ancak resmi bir görüşme yapmadık. Oğuzhan Özyakup ile ilgili de bir girişimimiz olmadı. Tabii ki koşullar önemli. Ancak iki futbolcu için de bir girişimimiz olmadı.”

“GUILHERME GİTMEK İSTERSE ÖNÜNÜ AÇARIZ”

“Guilherme için çok teklif var. Ancak bizi tercih etti. Bir transfer talebi olursa kolaylık sağlarız. Bizim de ona sözümüz var. Büyük takımlar isterse giderim demişti. İsterse önünü açarız.”

Son güncelleme 18:25 | 3 Ocak 2020
Adil Gevrek Fenerbahçe mehmet ekici süper lig transfer yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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