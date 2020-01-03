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Son dakika Trabzonspor Badou Ndiaye’yi KAP’a bildirdi
Trabzonspor

Son dakika Trabzonspor Badou Ndiaye’yi KAP’a bildirdi

Son dakika... Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin kiralamak için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

3 Ocak 2020 13:54

Trabzonspor Kulübü yılın son gününde bordo-mavili formayla fotoğrafı paylaşılan Ndiaye’yi KAP’a bildirdi. Trabzonspor, Stoke City’ye forma giyen Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu Süper Lig’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giydi.

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KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”

AĞAOĞLU: SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün katıldığı canlı yayında Ndiaye transferinin resmen açıklamıştı. Ağaoğlu, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile ilgili “Oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle anlaştık. Ayın 3’ünü bekliyoruz. Kiralık… Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP’a yapacağız. Pencere açılır açılmaz, ilk duyuruyu biz Ndiaye ile yapacağız. Kiralık olarak ne para aldığını, kulübe ne para verdiğimizi, hepsini KAP bildirimi ile kamuoyuna açıklayacağız. Satın alma opsiyonu var” ifadelerini kullandı

Son güncelleme 13:56 | 3 Ocak 2020
Badou Ndiaye süper lig trabzonspor
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OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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