Son dakika Trabzonspor Badou Ndiaye’yi KAP’a bildirdi

Trabzonspor Kulübü yılın son gününde bordo-mavili formayla fotoğrafı paylaşılan Ndiaye’yi KAP’a bildirdi. Trabzonspor, Stoke City’ye forma giyen Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu Süper Lig’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giydi.

Ahmet Ağaoğlu açıkladı... Galatasaray`ın eski yıldızı Trabzonspor`da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, devre arasının ilk transferini resmen açıkladı. İlgili Haberi Oku

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”

AĞAOĞLU: SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün katıldığı canlı yayında Ndiaye transferinin resmen açıklamıştı. Ağaoğlu, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile ilgili “Oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle anlaştık. Ayın 3’ünü bekliyoruz. Kiralık… Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP’a yapacağız. Pencere açılır açılmaz, ilk duyuruyu biz Ndiaye ile yapacağız. Kiralık olarak ne para aldığını, kulübe ne para verdiğimizi, hepsini KAP bildirimi ile kamuoyuna açıklayacağız. Satın alma opsiyonu var” ifadelerini kullandı