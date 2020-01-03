SON DAKİKA | Galatasaray Saracchi ve Onyekuru transferlerini KAP’a bildirdi

Ligin ikinci yarısı için kadro planlamasına hız veren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı kırmızılılar eski futbolcusu Onyekuru ve Leipzig’in Uruguaylı sol beki Saracchi tansferlerini bitirdi.

Galatasaray’da iki transfer birden açıklandı… Sarı kırmızılı kulüp Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru ve Leipzig’in sol beki Saracchi’nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a bildirdi. İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamalar:

“Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

”Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

SARACCİ 2018’DE 12 MİLYON EURO’YA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcuyu kiraladı. 22 yaşında ve 1.72 metre boyundaki Uruguaylı futbolcu geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı. Saracci bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.

ONYEKURU YENİDEN GALATASARAY’DA…

2018’de Galatasaray’ın Everton’dan kiraladığı Onyekuru bu sezon başında 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco’ya transfer olmuştu. Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Galatasaray’da forma giydiği dönemde 44 maça çıkan Nijeryalı yıldız 16 gol ve 6 asist ile oynamıştı.