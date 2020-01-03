Roma’dan Cengiz Ünder kararı… Satış fiyatı belirlendi

İtalya Serie A takımlarından Roma’da oynayan Cengiz Ünder için karar verildi. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Milli futbolcunun satılması gündemde… Roma, Cengiz Ünder için istenen bonservis bedelini de belirlendi.

Medipol Başakşehir’den 2017 yılında 14.25 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Cengiz Ünder, son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzak bir görüntü sergiledi. Teknik Direktör Paulo Fonseca yönetiminde 11’e girmekte zorlanan Cengiz Ünder’in, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Roma yönetimi, 22 yaşındaki yıldız için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Cengiz Ünder ile Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor.

Roma’da şimdiye kadar 75 maça çıkan Cengiz Ünder, 15 gol atarken 11 de asist yaptı. Cengiz Ünder, bu sezon ise 7’si lig, 3’ü UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere çıktığı 10 karşılaşmada 380 dakika süre aldı ve sadece 1 gole imza attı.