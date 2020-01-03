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İtalya Serie A

Roma’dan Cengiz Ünder kararı… Satış fiyatı belirlendi

Roma, sakatlıktan sonra bir türlü eski formuna kavuşamayan Cengiz Ünder'i, belirlenen bonservis bedeline ulaşılması halinde satma kararı aldı.

3 Ocak 2020 09:33

İtalya Serie A takımlarından Roma’da oynayan Cengiz Ünder için karar verildi. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Milli futbolcunun satılması gündemde… Roma, Cengiz Ünder için istenen bonservis bedelini de belirlendi.

Medipol Başakşehir’den 2017 yılında 14.25 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Cengiz Ünder, son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzak bir görüntü sergiledi. Teknik Direktör Paulo Fonseca yönetiminde 11’e girmekte zorlanan Cengiz Ünder’in, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Roma yönetimi, 22 yaşındaki yıldız için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Cengiz Ünder ile Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor.

Roma’da şimdiye kadar 75 maça çıkan Cengiz Ünder, 15 gol atarken 11 de asist yaptı. Cengiz Ünder, bu sezon ise 7’si lig, 3’ü UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere çıktığı 10 karşılaşmada 380 dakika süre aldı ve sadece 1 gole imza attı.

Son güncelleme 09:34 | 3 Ocak 2020
cengiz ünder roma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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