Oğuz Sarvan çok konuşulan Diaby’nin pozisyonu hakkında konuştu: 67 hakem ve gözlemciye sorduk

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Diaby’ye yapılan faul, çok konuşulmuştu. Sackey’in Diaby’ye yaptığı faul sonrası sadece sarı kart görmesi, tartışmalara neden olurken, Beşiktaş cephesinden de tepki çekmişti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanvekili Oğuz Sarvan, pozisyonu hakem ve gözlemcilere sorduklarını anlattı. 67 hakem ve gözlemciye pozisyonu sorduklarını belirten Oğuz Sarvan, sadece 1 gözlemcinin sarı kart kararının doğru olduğunu işaretlediğini belirtti. Oğuz Sarvan, yaptığı açıklamada “Beşiktaş ile Denizlispor arasında ciddi faullü bir pozisyon vardı. Bu olayda VAR müdahalesi olmadı. Bunu hakem ve gözlemcilere formla sorduğumuzda yanıtlar aldık. 67 kişi katılmış. Bunlardan 1 tane gözlemci sarı kart demiş, diğerleri kırmızı kart demiş” ifadelerini kullandı.

Oğuz Sarvan, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Serdar Aziz ile Vida arasında yaşanan ve siyah-beyazlı ekibin penaltı beklediği pozisyon için “VAR hakemi Serdar Aziz – Vida pozisyonunda hakeme ne gördüğünü soruyor. Hakem ikili mücadele diyor. Standart bir konuşma olmuş. Hakemlerle aynı görüşte değiliz ama art niyetli bir şey yok” dedi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp Ali Koç ile görüşmesinin detaylarını anlattı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşme nedeniyle yoğun eleştiri alan MHK Başkanı Zekeriya Alp, Semih Özsoy ve Nihat Özdemir`in de yer aldığı buluşmanın detaylarını anlattı. İlgili Haberi Oku

Standart kararlar verilmesi için çalıştıklarını belirten Oğuz Sarvan “Her hafta hakemlere Perşembe günü form gidiyor. 5 tane soru geliyor. O gün akşama kadar gönderiliyor. Hem kendilerine hem de hakem kurullarına iletiliyor. Hakemlerin sürekli olarak güncel kalmasını sağlıyoruz. Bunu eğitim amaçlı kullanıyoruz. Sorunları gidermek ve standardı sağlamak adına bize ışık tutuyor. Her bir gözlemci ve hakemin verdiği kararlar genelle ne kadar uyum içinde? Bunu görüyoruz. Standart kararlar verilmesi için uğraş veriyoruz” şeklinde konuştu.

Oğuz Sarvan, her takımın adalet istediğini belirtirken “Hakem hatalarından şikayet etmeyen kulüp yok. Bu puanı hakem arkadaşlar eve götürmüyor. Herkes adil yönetim istediğini söylüyor, o puan nereye gittiyse o kişiler de konuşsun” ifadelerini kullandı.